“MALAIKA”, per ricordare Miriam Makeba

Per il 15° anniversario dalla scomparsa, la grande Miriam Makeba sarà ricordata il 9 novembre a Castel Volturno. Presso il Centro Fernandes si terrà l’evento “MALAIKA – incontro di arte, cultura e musica“.

“Vogliamo ricordare – spiegano gli organizzatori – la grande figura di donna e artista che il 9 novembre 2008 morì a Castel Volturno in occasione del concerto contro la camorra e in onore delle vittime del massacro del 18 settembre (in cui persero la vita alcuni migranti africani) …”

A parlare di Mama Africa ci saranno Nancy Colarusso, giovanissima cantante africana di Castel Volturno, Daniele Sepe ed Eugenio Bennato, entrambi ospiti al concerto del 2008, e Tasha Rodrigues, cantante di origine angolana considerata un po’ l’erede artistica di Makeba.

Tra i tanti prestigiosi ospiti che interverranno ci piace segnalare Antonio Casale, direttore del Centro Fernandes – Caritas Migrantes Capua, per la sua dichiarazione: “Miriam Makeba è la voce dell’Africa, un’icona mondiale della lotta all’Apartheid e ad ogni forma di discriminazione, che ha lasciato il suo ultimo canto di speranza, di pace e di libertà a Castel Volturno, dopo un concerto a sostegno di tutte le vittime innocenti dell’odio e della camorra e questo evento in suo onore è il minimo che potessimo fare per ricordare una grande Donna e artista come lei”.