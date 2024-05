Mamme, una settimana tutta per loro

Torna anche quest’anno la settimana di eventi dedicata alle madri organizzata dall’Istituto di Studi Superiori sulla Donna dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma. L’iniziativa giunta alla nona edizione, nasce per celebrare le madri e promuovere il valore sociale della maternità, con l’obiettivo di creare una community e un network fra madri, associazioni, imprese e istituzioni, con il fine di migliorare la qualità della vita delle donne.

La rassegna si svolge in un luogo fisico ma anche virtuale, dove le madri possono incontrarsi e condividere idee, esperienze, passioni e creatività, oltre ad essere un’occasione per scoprire sé stesse, le proprie competenze ed i molteplici aspetti della genitorialità.

“La Settimana della Mamma è una iniziativa in cui crediamo molto – sostiene Anita Cadavid, direttrice dell’Istituto – è una occasione innanzitutto per ringraziare le madri per la loro inestimabile dedizione ed il quotidiano impegno nel portare avanti la famiglia, il lavoro ed essere presenti nella società. È una iniziativa che nasce dal senso di riconoscenza e gratitudine per tutto ciò che le madri fanno e rappresentano, e quindi per sottolineare l’alto valore sociale della maternità”.

Sono tante le iniziative in programma tra workshop, laboratori, seminari, convegni, mostre, visite guidate e consulenze gratuite per dare maggior rilievo al binomio mamma-lavoro, grazie alla generosa partecipazione di tanti partner sensibili e attenti ad una cultura di valorizzazione nel mondo professionale e del ruolo materno.

Da segnalare nella giornata del 15 maggio il convegno: “La relazione madre-figli: l’unicità di un rapporto insostituibile” in cui l’argomento sarà affrontato da diversi punti di vista e secondo molteplici sfaccettature. A seguire l’evento del 16 maggio “Career Blossom: fare rete per il lavoro” dedicato a supportare attivamente le donne nel mondo professionale. L’evento metterà in contatto coloro che sono alla ricerca di opportunità lavorative o desiderano riorientarsi professionalmente con società di recruiting di spicco. Il 17 maggio si parlerà di: “Etica dell’immagine professionale”.

Riguardo il programma e le novità di quest’anno, Adele Ercolano, responsabile della Settimana della Mamma “Quest’anno abbiamo voluto focalizzarci soprattutto su tre ambiti tematici molto importanti: favorire il lavoro delle donne con diverse iniziative a supporto della professionalità, dare spazio alla salute e al benessere delle mamme con speciali momenti dedicati, e omaggiarle attraverso l’arte con una mostra che interpreta in modo creativo il senso trascendentale della maternità”.

Qui si seguito il Calendario completo degli eventi:

https://www.upra.org/comunicazione/eventi/settimana-della-mamma-2024/