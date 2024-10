Dieci anni fa, il 17 ottobre 2014, Matera veniva proclamata Capitale Europea della Cultura per il 2019. La Fondazione Matera Basilicata 2019 ha organizzato una tavola rotonda dal titolo “Matera, 10 anni di Capitale” che si terrà, appunto, il prossimo 17 ottobre a Matera in Casa Cava. Si vuole “tracciare un bilancio del percorso fatto dal 2014 sino ad oggi ed individuare nuovi obiettivi comuni per gli anni a venire” (…) un punto sulle politiche europee e nazionali sulla cultura per poi concentrarsi su quelle regionali e sulle strategie per i prossimi anni“.

