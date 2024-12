“Mo’ vene Natale”, di Tonino Scala

Tonino Scala, prolifico scrittore, noto giornalista, fervente attivista e militante ambientalista, poeta e artista delicato e attento alla realtà contemporanea, ed in particolare della Campania, sua terra di origine, con il suo ultimo libro “Mo’ vene Natale”, Edizione Mea, ci regala un’opera che è molto più di un racconto natalizio. È un viaggio nella memoria, nella tradizione, e nel cuore di un popolo che vive il Natale come un momento di riscatto, speranza e intimità.

Tonino Scala, con il suo “Mo’ vene Natale”, ci offre una versione tutta sua del celebre Canto di Natale di Charles Dickens, rivisitandolo attraverso il linguaggio e la tradizione partenopea. La lingua è quella dello slang napoletano quotidiano, viva e pulsante, che rende il racconto ancora più autentico e vicino alla gente.

Come un cunto, erede della tradizione orale, il libro riprende la storia universale della redenzione e della speranza e la trasporta nei vicoli, nelle case e nei cuori di Napoli. La scrittura si fa musicale, ricca di ritmo, capace di trasmettere le atmosfere e le emozioni di una città che vive il Natale come pochi altri luoghi al mondo.

Con “Mo’ vene Natale”, Tonino Scala conferma la sua capacità di raccontare l’anima del Sud e delle sue genti, portando il lettore a riscoprire il Natale come un tempo di luce e di rinascita interiore. È un libro che scalda il cuore e che ci ricorda che, al di là delle difficoltà, il Natale può sempre essere un punto di partenza, una promessa di qualcosa di migliore.

Scala non tradisce Dickens: lo interpreta, lo fa suo, arricchendolo di sfumature popolari, di ironia e calore. Il risultato è un racconto che sa far riflettere, commuovere e sorridere, portando con sé il sapore di una Napoli autentica, che abbraccia il passato per parlare al presente.

“Mo’ vene Natale” è un omaggio alla tradizione, ma anche un invito a riscoprire il Natale come momento di rinascita, con quella leggerezza e profondità che solo una penna come quella di Tonino Scala poteva regalarci.

Anna Di Vito. Free lance, conosciuta con lo pseudonimo di Ripley Free Giornalista, studi classici, comunicazione e cronaca di Inchiesta, scrittrice, addetta alla Comunicazione, esperta in giornalismo Investigativo. Autrice di opere di cronaca romanzata noir e thriller. Organizzatrice di eventi culturali. Attenta alle questioni sociali, alle minoranze, ai dimenticati delle istituzioni.