Monastero Bormida, MOSTRA ARTISTICA

Dopo gli interventi dello scorso anno a Castelletto Uzzone (CN) e Cassine (AL), si inaugura oggi la MOSTRA ARTISTICA al Castello di Monastero Bormida. Visitabile fino al 30 giugno, “la mostra fotografica si propone come un primo compendio dell’itinerario culturale e paesaggistico della Bormida Gotica, che è stato ideato e progettato con l’obiettivo strategico di mettere in rete il patrimonio architettonico e storico-artistico medievale del territorio che si estende lungo il fiume Bormida, dalla provincia di Savona a quella di Alessandria”. Non solo fotografie ma anche produzioni video: “il carattere multimediale di questo allestimento si propone come un’ulteriore occasione di riflessione sul progetto stesso con le comunità”.

Bormida Gotica è un progetto culturale pluriennale nato alla fine del 2021 da un’idea di Laura Sottovia e Fondazione Matrice ETS in collaborazione con il Parco Culturale Alta Langa come soggetto capofila, la Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo, il Dipartimento DISEG – Politecnico di Torino, “Città e Cattedrali” e “Chiese a porte aperte” – progetti della Consulta Regionale per i Beni Culturali ecclesiastici, la Consulta Territoriale della Valle Bormida, la Fondazione Gente & Paesi e l’Associazione Museo del Monastero .