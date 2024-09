Napoli sistema complesso, al Maschio Angioino

Alessandro Bianchi, già Ministro dei trasporti e Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, oggi Direttore della Scuola di Rigenerazione Urbana “la FeniceUrbana”, coordinerà i lavori del convegno di Gente e Territorio.

“NAPOLI: COME AFFRONTARE UN SISTEMA COMPLESSO” è il titolo del convegno che si terrà il giorno 24 settembre nella Sala dei Baroni di Castel Nuovo (Maschio Angioino) a Napoli. L’iniziativa è del Direttore di Gente e Territorio, Flavio Cioffi, che ha voluto dare continuità al precedente incontro tenuto il 5 aprile nel Museo di Capodimonte, dedicato a “TEMI EMERGENTI NEL PNRR”, di cui nell’occasione verrà presentato il volume che ne raccoglie gli esiti.

In questo incontro l’attenzione è centrata sulla città di Napoli definita “sistema complesso”, il che evidenzia due caratteristiche costitutive della città.

La prima è di essere un sistema, ovvero un insieme di parti distinte – il centro storico, la periferia, il porto, la ferrovia, l’aeroporto, il centro direzionale e via dicendo – che sono interconnesse tra loro, vale a dire che la modifica di una di esse comporta la modifica delle altre. E’ una caratteristica tipica delle grandi città, come evidenziava già molti anni fa in un suo scritto – “Città come sistema” – Attilio Belli, uno studioso di chiara fama già professore della Federico II.

Ma qui si aggiunge l’aggettivo “complesso”, vale a dire che presenta difficoltà per la comprensione, il che la dice lunga sull’oggetto urbano con cui abbiamo a che fare, come sanno bene tutti quelli che si cimentano da vari punti di vista con Napoli.

Flavio Cioffi, Direttore di Gente e Territorio e instancabile operatore culturale, ha chiamato a discuterne Elisabetta Garzo, Presidente del Tribunale di Napoli, che parlerà del tema “giustizia” in rapporto al PNRR; Pietro Spirito, Docente di management delle infrastrutture all’Università Mercatorum, che parlerà di “connettività intermodale”; Edoardo Cosenza, Assessore alle infrastrutture e mobilità di Napoli, che parlerà delle “mobilità sostenibile” in una città di tre milioni di abitanti; Rossana Galdini, Docente di sociologia ambientale della Università La Sapienza, che illustrerà alcune “esperienze esemplari di rigenerazione urbana in Europa”; Assunta Baratta, PhD in Diritto Amministrativo, che tratterà degli aspetti normativi nel rapporto Stato-Comune; Luigi La Rocca, Capo Dipartimento del MIC, che affronterà il tema del rapporto “patrimonio culturale-rigenerazione urbana” a Napoli.

Le conclusioni sono affidate a Gaetano Manfredi che da Sindaco di Napoli e da Professore universitario di lungo corso, saprà trattare da par suo gli argomenti in questione.