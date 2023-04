Nato ufficialmente a Genova il Centro Giuseppe Bono

Battezzato ieri a Genova dal Sindaco Marco Bucci, nella Sala Giunta Vecchia a Palazzo Doria Tursi, il Centro Giuseppe Bono, intitolato allo storico manager di Fincantieri che è stato protagonista del rilancio dell’industria delle costruzioni navali in Italia.

Il mare come chiave di lettura e asset principale dei complessi equilibri geopolitici nel Mediterraneo e dell’intera economia del Paese. In questa ottica si è tenuto il varo ufficiale del Centro, nato come Associazione e che a breve diventerà una Fondazione, che si candida a svolgere trasversalmente in tutta la filiera mare e non, in ristretti cluster, da sempre considerati omni-rappresentativi dell’industria del mare, un lavoro di analisi e quindi di consulenza strategica.

Presidente del Centro è Massimo Ponzellini. Presidente onorario il Sindaco Marco Bucci. Vicepresidente l’Ammiraglio Sergio Biraghi, già Capo di Stato Maggiore della Marina. Del Comitato dei fondatori fanno parte anche: i figli di Giuseppe Bono, Nicola ed Emanuela; Piero Gnudi, Tonino Gozzi, Manfredi Lefebvre, Fabrizio Palenzona, Fabrizio Palermo, Alessandro Salini, Flavio Siniscalchi, Pierfrancesco Vago. La segreteria è stata affidata all’Avvocato Luigi Greco, mentre la direzione e il coordinamento operativo a Bruno Dardani.

Nel corso della conferenza stampa è stata illustrata la prima iniziativa pubblica del Centro: il primo Mare Global Forum il 25 e il 26 maggio a Genova, invitando le circa 400 Associazioni imprenditoriali che direttamente o indirettamente svolgono in prevalenza la loro attività in connessione con il mare. Obiettivo di questo Forum, che si terrà annualmente a Genova, costruire una piattaforma comune di dialogo e interscambio che produca sinergie e quindi occupazione. Durante il Forum sarà presentato anche il pre-studio sull’assetto globale del settore mare in Italia.

Il secondo evento pubblico sarà il primo summit delle capitali mondiali del mare, ancora a Genova, al fine di individuare sistemi comuni di finanziamento nelle città-porto.

“Il mare è da sempre il bene più prezioso della nostra città. Il Centro Giuseppe Bono – ha sottolineato il Sindaco Bucci – diventerà il fulcro di un sistema di interconnessioni tra tutte le componenti dell’economia del mare, affiancando anche le aziende nel campo delle consulenze strategiche e in quello della formazione. La Blue Economy, l’insieme delle attività economiche legate al mare, è per Genova una straordinaria opportunità di ribadire e rilanciare il suo ruolo naturale di porta sul Mediterraneo del Nord-Ovest e dell’Europa centrale”.

“Non siamo quindi un Centro studi – ha detto Il Presidente Ponzellini – e la differenza non è formale: è quella che passa fra un’analisi accademica e un progetto di fattibilità”.