Mercoledì 15 maggio, Teatro Nuovo di Napoli. “NJRD – Not just right dance” del coreografo Marco Munno. In scena Anna Carleo, Manuela Facelgi, Ilenia Festa e Olimpia Graziosi.

“NJRD – Not just right dance deriva da un vissuto psicologico e patologico (Not Just Right Experience – NJRE), caratterizzato da forte sensazione di ansia e incompletezza riguardo azioni da dover svolgere o svolte, tale da compromettere il benessere di chi lo sperimenta, che vive le esperienze come ‘non pienamente soddisfacenti’ e le cose, le situazioni, gli avvenimenti come ‘non a posto’ o ‘not right’. L’individuo affetto da NJRE è portato a cercare di modificare l’ambiente circostante per diminuire il disagio provato. L’azione teatrale e la performance di danza creano questa ‘bolla’ di disagio attorno al singolo e a tutta la scena”.