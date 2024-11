Nuova Orchestra Scarlatti: “Partenope oggi”

Concerti d’Autunno della Nuova Orchestra Scarlatti. Domenica 1 dicembre, nella Chiesa dei SS. Marcellino e Festo di Napoli, “Partenope oggi”. Viaggio attraverso l’invenzione della scuola musicale napoletana.

Dal ‘900 di Aladino Di Martino (Largo per orchestra d’archi) ed Enzo De Bellis (Concertino per clarinetto e orchestra d’archi) ai ‘boomers’ e alla ‘generazione X’ rappresentati da Patrizio Marrone (Polittico) e Paolo Tortiglione (Quasi ad Aulica Dedica), fino ai ‘millennials’ Carmine Dente (Almost Green) e Giuseppe Galiano (Sedici).

Dirige la Nuova Orchestra Scarlatti, Marco Attura.