“Nuove Direzioni” al CDN, Salvatore Di Giacomo dialoga con Benedetto Croce

Terza edizione di Affabulazione. Espressioni della Napoli policentrica. Seconda edizione di Nuove Direzioni. Venerdì 28 giugno, al Centro Direzionale di Napoli, “Salvatore Di Giacomo dialoga con Benedetto Croce”. Chiacchierata immaginaria con Salvatore Di Giacomo e Benedetto Croce, Interpretati da Monica Nappo e Renato Bisogni. A condurre la conversazione, Roberto D’Avascio. Un dialogo attraverso versi di poesie e stralci di altri testi.

L’evento è ospitato in uno spazio curato dall’associazione Kaos 48, in quello che avrebbe dovuto essere il cuore economico della città, che si sposa con il progetto di rigenerazione urbana che Kaos 48 sta portando avanti nella city.

L’obiettivo di “Nuove Direzioni”, curata dall’associazione Le Dramaturgie, è quello “di rappresentare Napoli come città-metafora dell’esistenza così come avviene nella scrittura dei grandi drammaturghi napoletani del Novecento”. Sei spettacoli in posti diversi del CDN con omaggi a Salvatore Di Giacomo, Eduardo De Filippo, Massimo Troisi e Pino Daniele.