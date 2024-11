Orchestra da Camera Fiorentina, Giovanni Andrea Zanon e Angela Camerini

Mercoledì 27 novembre all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte. Festival della Liuteria Toscana. Concerto dell’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta. Solisti Giovanni Andrea Zanon, violino, e Angela Camerini, flauto.

In programma: “Concerto per flauto e orchestra K 314” e “Concerto per violino e orchestra K. 219” di Mozart; “Sinfonia n. 49 – La Passione” di Franz Joseph Haydn.

Il Festival dei concerti della liuteria toscana tra ‘700 e ‘900 è organizzato dall’Orchestra da Camera Fiorentina in collaborazione con il Ministero della Cultura e con il sostegno di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.