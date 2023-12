Outfit maschile: i segreti per abbinamenti cromatici vincenti

PUBBLIREDAZIONALE

Quando si parla di abbigliamento e abbinamenti cromatici, è normale accorgersi del fatto che soprattutto le donne dedicano attenzione all’accostamento dei colori nel momento in cui scelgono come vestirsi.

Vista la consapevolezza crescente relativa all‘importanza del look come strumento di personal branding, sono sempre di più gli uomini che si impegnano per mettere a punto outfit con abbinamenti cromatici azzeccati.

Chi pensa che sia difficile trovare gli accostamenti giusti per i look maschili, dovrebbe cambiare idea. Sono decisamente meno i capi e gli accessori con i quali destreggiarsi, ma con il giusto approccio si possono ottenere risultati fantastici.

Nei casi in cui si ha a che fare con un passepartout come il nero, è bene evitare di abbinare capi e/o accessori di colori come il blu e il marrone scuro. Guardando, invece, agli abbinamenti con il blu, ricordiamo che sta benissimo con colori che, come il marrone e il beige, richiamano i toni della terra.

Non c’è quindi da sorprendersi se un brand simbolo della moda maschile in Italia come Boggi Milano scelga di proporre spunti per look in cui le camicie uomo di colore blu sono abbinate a pantaloni marrone scuro.

Il blu può essere reso protagonista di outfit maschili tono su tono? Assolutamente sì! Per quanto riguarda gli accostamenti che un uomo attento al proprio look dovrebbe evitare per valorizzare questo colore, un doveroso cenno va dedicato al rosso e al giallo, tinte che possono rivelarsi decisamente fuori luogo anche in occasioni in cui non ci sono indicazioni stringenti per il dress code.

Nei frangenti in cui, invece, ci sono delle regole di formalità da seguire, un colore che ha sempre il suo perché e che permette di apparire eleganti è il grigio. Come abbinarlo? Gli accostamenti con il nero rappresentano indubbiamente un’opzione interessante da prendere in considerazione nei casi in cui si deve fare attenzione al dress code, ma senza esagerare.

Anche con il grigio si può giocare con il tono su tono, strada da seguire pure per i look casual. Un esempio? Una bella polo camicia grigio chiaro, da abbinare a un paio di pantaloni grigio scuro. L’outfit in questione va benissimo in ufficio quando si ha sostanziale libertà su come vestirsi, ma anche per un pomeriggio di relax con gli amici. Il grigio, inoltre, sta benissimo pure con il bianco.

Concludiamo parlando del marrone. Questo colore, a meno che non sia chiaro, non andrebbe mai accompagnato al nero. Per outfit informali ma ricercati, si può osare pure un accostamento con il verde.