Nasce Pari. Insieme contro la violenza di genere, un progetto curato da Feltrinelli Education con l’obiettivo di definire “azioni concrete per fare cultura contro la violenza di genere, in seno alle aziende e nella società civile”.

Il primo evento, Fare cultura contro la violenza di genere, sarà una giornata di riflessione collettiva al Centro Culturale Base a Milano venerdì 27 settembre.

Interverranno tra gli altri: la Presidente dell’associazione Differenza Donna, Elisa Ercoli; il filosofo della biologia Telmo Pievani (La violenza di genere come problema sistemico); le avvocate e autrici Cathy La Torre ed Ester Viola (Se è violenza non è amore: è reato); l’autrice Teresa Cinque; il medico e psicoterapeuta Alberto Pellai (“Vero uomo” o “uomo vero”: la sfida da vincere per la prevenzione della violenza di genere).

In chiusura, una call to action per invitare i presenti a partecipare attivamente ai tavoli di lavoro e per invitare nuove aziende ad aderire al network.