“Passioni italiane”, la Nuova Scarlatti a Dortmund

Passioni italiane della Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli il 12 giugno nella Konzerthaus di Dortmund, in Germania. Sinfonie d’opera, intermezzi e arie di Rossini, Donizetti, Verdi, Mascagni, Puccini e pagine orchestrali di Ponchielli e Martucci. Tenore, Vittorio Grigolo. Dirige, Beatrice Venezi.

Passioni italiane è il primo di una serie di eventi musicali per promuovere la cultura italiana in occasione della partecipazione del nostro Paese in qualità di Ospite d’onore alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte 2024.

Il concerto coincide anche con l’apertura nella vicina Iserlohn di Casa Azzurri, il quartier generale della nostra Nazionale di calcio per i Campionati Europei di Germania 2024.

Il programma: Sinfonia da L’italiana in Algeri di Rossini; Sinfonia da Giovanna d’Arco di Verdi; La donna è mobile da Rigoletto; Elegia per grande orchestra di Amilcare Ponchielli; Furtiva lagrima dall’Elisir d’amore di Donizetti; Intermezzo dall’Amico Fritz di Mascagni; Notturno per orchestra di Giuseppe Martucci; Che gelida manina dalla Bohème; Intermezzo da Manon Lescaut, Recondita armonia da Tosca; Intermezzi da Le Villi del giovane Puccini.