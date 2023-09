Per fare un fiore ci vuole un libro, da Jack Edizioni

Per fare un fiore ci vuole un libro. E’ il titolo della campagna che l’associazione Cura il Mondo ETS, da cui emana la Jack Edizioni, lancerà in occasione dell’edizione 2023 di Ricomincio dai Libri, dal 22 al 24 settembre 2023 presso il Grande Archivio di Napoli. “Chiunque acquisterà un libro della Jack Edizioni riceverà in regalo un sacchetto di semi da fiori con le istruzioni per piantarli e farli fiorire in appartamento, in giardino, in terrazzo o su un balcone, così da portare un angolo di primavera in ogni casa”.

Cura il mondo ETS promuove comportamenti virtuosi e sostenibili “tesi a migliorare le condizioni di vita della presente e soprattutto delle future generazioni”. La Jack Edizioni funge da strumento di autofinanziamento per l’associazione come casa editrice no profit e diffonde “contenuti culturali, letterari e poetici”.