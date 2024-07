Piacenza, II Festival del Pensare Contemporaneo

Seconda edizione del Festival del Pensare Contemporaneo, a Piacenza dal 19 al 23 settembre 2024. Oltre 50 incontri in costruzione con più di 100 ospiti. Il tema di quest’anno è Vivere la meraviglia. Tra stupore e spavento.

“La seconda edizione del Festival sarà ricca di momenti di condivisione, di scoperta e di dialogo, dove artisti e artiste, scienziati e scienziate, scrittori e scrittrici e intellettuali di ogni tipo, assieme a personalità dell’economia e dell’impresa, delle istituzioni pubbliche, e della società civile, condivideranno le proprie esperienze e visioni su come la meraviglia abbia influenzato il loro lavoro e su come vedano la società contemporanea”.

I partenariati del Festival: Forum Disuguaglianze Diversità di Fabrizio Barca, “per realizzare alcuni appuntamenti congiunti anche sull’Europa”; Fondazione Golinelli, “sul tema dell’istruzione e delle tecnologie emergenti”; Festival del Planetary Health. Inoltre, “un accordo strategico con il think tank brussellese Friends of Europe che permetterà di avere a settembre a Piacenza una decina di young European leaders di più Paesi europei, e attivi in ambiti diversi”.

Gli ospiti: l’astronauta Samantha Cristoforetti; il vice premier sloveno Luka Mesec; lo scrittore Paolo Giordano con FontanaMix Ensemble; lo scrittore, filologo e traduttore Björn Larsson; lo scienziato e divulgatore Stefano Mancuso; la scrittrice Donatella Di Pietrantonio; lo scrittore e divulgatore scientifico Ananyo Bhattacharya; la scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva Daria Bignardi; il solista del Royal Ballet di Londra Giacomo Rovero; la giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonica Loredana Lipperini; lo scrittore e Consigliere per la Stampa e la Comunicazione del Presidente della Repubblica Giovanni Grasso; la storica, autrice e conduttrice televisiva Michela Ponzani; il pittore e scultore Nicola Samorì; la glaciologa Heïdi Sevestre; i diplomatici Piero Benassi e Fernando Gentilini; la sociologa Judy Wajcman; il traduttore e scrittore Paolo Nori; la scrittrice e matematica Chiara Valerio; l’ex ministro e co-fondatore di ASviS Enrico Giovannini; il co-fondatore di Arduino Massimo Banzi; la cantautrice, attrice e regista Margherita Vicario; il fisico sperimentale e presidente della Commissione Grandi Rischi Eugenio Coccia; il giornalista e scrittore Michele Masneri; una tra le voci europee più importanti sulla Libia Mary Fitzgerald; lo scrittore Paolo Di Paolo; lo scrittore e sceneggiatore Francesco Piccolo; la sociolinguista Vera Gheno; la vice-presidente della “Commission nationale du débat public” istituita dal Presidente francese Macron Ilaria Casillo; il presidente di Elettricità Futura Agostino Re Rebaudengo; la scrittrice Francesca Cavallo; l’ex Presidente della Camera Luciano Violante; l’economista Stefano Zamagni; la reporter e documentarista Laura Silvia Battaglia; il rapper, cantautore e produttore Dargen D’Amico; il gruppo musicale italiano La Rappresentante di Lista.

Le location: Salone Monumentale di Palazzo Gotico e Piazza Cavalli; Teatro Municipale; Laboratorio aperto – ex Chiesa del Carmine; Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano; Palazzo Rota Pisaroni; Auditorium XNL; Teatro Gioia; Palazzo Farnese; Sala dei Teatini.

www.pensarecontemporaneo.it