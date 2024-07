Premio di Giornalismo ad Antonio Corbisiero per “La Restanza”

Castellabate, Cilento, Rassegna “Libri meridionali”. Il prossimo 15 luglio il giornalista Antonio Corbisiero riceverà il Premio di Giornalismo per la sua rubrica “La Restanza”, sul quotidiano Il Mattino.

“Mi sta a cuore il problema dell’emigrazione dei giovani e dello spopolamento dei paesi – ha detto Corbisiero – racconto storie di giovani che resistono per restare. Grato ed emozionato, questo Premio lo dedico a mio padre Franco Corbisiero maestro elementare e poeta. Devo a lui la passione per i libri e il giornalismo. Proprio a Castellabate frequentai da ragazzo la quinta elementare mentre mio padre ebbe come insegnante un incarico annuale”.

Antonio Corbisiero, nato a Cava de’ Tirreni nel 1960 e residente a Mercato San Severino, dopo gli studi classici e la laurea in Scienze Politiche ha cominciato l’attività giornalistica. Ha collaborato a “Il Mattino” edizione di Salerno con la rubrica “Salernitani con la valigia” che ha riscosso un grande successo di lettori e collabora attualmente con la rubrica del mercoledì “La Restanza”, ispirandosi all’omonimo libro dell’antropologo Vito Teti.

