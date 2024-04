Il 15 aprile, nella sede dell’Archivio di Stato di Napoli, verrà conferito il “Premio “Montale Fuori di Casa” a Mario Boffo, diplomatico e scrittore”. Il Premio, giunto alla 23^ edizione, gli verrà assegnato per la Sezione Mediterraneo in riconoscimento “della quarantennale carriera al servizio del Paese, dell’azione professionale svolta in particolare entro le relazioni dell’Italia con i partner del Mediterraneo e del Medio Oriente”. Ma anche per le opere letterarie da lui composte e pubblicate, che spaziano dai temi della femminilità e della conoscenza a quelli della simbologia e del mito.

“Nel conferire a Mario Boffo il Premio (…) – spiega la Presidente Beverini – si è inteso anche celebrare il grande ruolo di Napoli, e di tutte le sue realtà, nella cultura, nella Storia, nell’accoglienza e nelle relazioni con i popoli che hanno incrociato nel corso dei secoli la Città di Partenope, sempre centrale in Europa e nel Mediterraneo”.

Mario Boffo è nato a Napoli nel 1953. Ha intrapreso la carriera diplomatica nel 1978. Dal 2020 al 2023 è stato membro del Comitato di Supervisione dell’Unione per il Mediterraneo. Ricopre incarichi in varie associazioni a vocazione internazionale. Scrive articoli di carattere professionale su riviste accademiche o geopolitiche. Collabora con la Rivista Marittima e con la rivista on line Transform!Italia.

Come narratore, ha scritto: “La famiglia Cuocolo… e altri racconti”, Ed. Marotta, Napoli, 1995; “Femmina Strega”, Ed. Stampa Alternativa Nuovi Equilibri, Viterbo (prima edizione 2005, seconda edizione 2018); “Yemen l’eterno”, Ed. Stampa Alternativa Nuovi Equilibri, Viterbo, 2019. “Il Cavaliero errante”, Ed. Castelvecchi Editore, Roma, 2022. Ha in lavorazione altri romanzi, racconti, fiabe.