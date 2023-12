“Punch” a Pompei per i detenuti in Kenya

Art helps people. Con questa finalità, giovedì 14 dicembre a Pompei (ristorante “La Gare” in via Plinio) si terrà l’evento benefico “Punch”. Una cena di beneficenza, con concerto del chitarrista Antonio Onorato, per fornire risorse essenziali nelle carceri di Galissa e Malindi in Kenya.

Alla serata prenderanno parte: Nello Petrucci, ideatore del progetto “Art helps people”; don Luigi Ginami, presidente della Fondazione Santina onlus; Giuseppe Petrozziello, presidente dell’associazione Live for Africa. A loro sarà affidato il compito di illustrare le finalità benefiche dell’iniziativa.

“Punch, il pugno, è un simbolo della forza, della resilienza e della speranza che risiedono in ognuno di noi, anche nelle circostanze più difficili. (…) Nell’opera, il pugno è rappresentato avvolto da catene, che simboleggiano le difficoltà a dare fondo alla speranza, specialmente per chi trascorre la propria vita in un carcere”.

Ogni acquisto di una stampa di “Punch” (99 esemplari firmati a mano dall’artista Nello Petrucci) rappresenta un concreto aiuto alimentare ai detenuti di Galissa e Malindi e un sostegno ad altre iniziative umanitarie in Kenya.