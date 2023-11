Randazzo, i 500 anni di San Nicola di Antonello Gagini

Venerdì 24 novembre, nella chiesa parrocchiale di San Nicolò da Bari a Randazzo, saranno celebrati i 500 anni della scultura del 1523 di Antonello Gagini. “Un’opera straordinaria di eterna bellezza, raffigurante San Nicola da Bari seduto in trono”.

In collaborazione con BCsicilia, si terrà il seminario intitolato: “Antonello Gagini, scultore rarissimo e singolare: San Nicola da Bari a Randazzo, 500 anni di eterna bellezza”, che celebrerà l’opera e l’arte dello scultore palermitano.

“La statua di San Nicola a Randazzo, oltre a imporsi per la sua notevole qualità, è stata la prima opera in cui la storiografia europea ha riconosciuto – soprattutto con lo studio del tedesco Hanno Walter Kruft del 1980 – un debito importante nei confronti del prototipo pittorico realizzato da Antonello da Messina per la chiesa eponima della città dello Stretto”.