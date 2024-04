Un progetto di “Rete per i musei vesuviani” con l’obiettivo di realizzare di un sistema museale ai piedi del Vesuvio in una logica di network. Il progetto è stato presentato all’Antiquarium di Boscoreale lo scorso 18 aprile, dopo cinque mesi di ascolto e confronto con i musei del territorio.

“L’area intorno al Vesuvio si distingue per la presenza di grandi attrattori come Pompei ed Ercolano, ma è al contempo ricca di musei di varia dimensione e tipologia e di siti culturali diffusi che custodiscono testimonianze uniche dell’identità e dell’evoluzione storica del territorio, dalla Preistoria all’Epoca Contemporanea”.

Durante l’incontro di presentazione è stata illustrata una prima analisi del capitale culturale dei musei vesuviani e delle opportunità connesse al contesto territoriale locale. Hanno partecipato, tra gli altri: la responsabile dell’Antiquarium e funzionaria del Parco Archeologico di Pompei, Annamaria Sodo; Rosanna Romano, direttore generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania; Vincenzo Santoro, di ANCI e delegato nella Commissione del Sistema Museale Nazionale; Adele Maresca Compagna, vicepresidente dell’ICOM in Italia, l’Organizzazione internazionale che rappresenta i musei ed i suoi professionisti; Angelo Massa, direttore scientifico del museo archeologico MATT. Ne è emerso un quadro conoscitivo da cui iniziare per la creazione del sistema.