Reverb Festival all’Hangar di Albanella

Hangar di Albanella. Reverb Festival prenderà il via mercoledì 11 settembre per concludersi sabato 14. “Coesistenza, co-creazione e collaborazione tra artisti invitati a condividere e mettere in relazione pratiche artistiche, sociali e agricole legate al progetto Erratica, CoAbitazioni all’Hangar di Albanella”.

Mercoledì 11: “Piantare gli alberi” a cura di Pietro d’Alessio, un’esperienza di piantumazione collettiva; “Pratiche somatiche con il vegetale, esploriamo il movimento in relazione con corpi umani e non” a cura di David Kummer, Sophie Vautour, DISCOllettivo.

Giovedì 12: Pratica vocale d’insieme a cura di Gregor Geč; Film/documenti visuali su e con la migrazione a cura di Chada Halwani.

Venerdì 13: “I Plastiglomeri/Lab, caccia al tesoro con laboratorio aperto a tutti” a cura di Giovanni Tortora con la partecipazione di Piero Leccese; pratiche del benessere del corpo legate allo Shiatsu a cura di Chada Halwani e Sophie Vautour; Piano Solo di Joel Holmes; Paesaggi sonori, pratica di sonorizzazione collettiva dello spazio a cura di Daniele Brenca; Drum Circle guidato da Nando Farro.

Sabato 14: “A ngine narrante/ Lab, costruiamo uncini come burattini con materiali naturali” a cura di Valeria Derienzo; “Plasma, pratica di movimento e coreografia collettiva” a cura di DISCOllettivo; “I Processi Improvvisativi”, musica e proiezioni interattive a cura di Daniele Brenca, Davide Voza, Antonio Pipolo, Joel Holmes, Matthew Swindells, Antonio Della Polla a seguire Jam Session!