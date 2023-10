Riparte il cineforum Arci Movie a Ponticelli

Finalmente una buona notizia che sembra chiudere in maniera definitiva il buio periodo del lock down. A novembre riprende il cineforum dell’Arci nella sua storica sede, il Pierrot di Ponticelli. Il Presidente Roberto D’Avascio ci invita a condividere questo nuovo inizio in un’assemblea che si terrà giovedì 5 ottobre alle ore 18,30 al Centro Mancini di Ponticelli. Sarà presentata la programmazione di tutte le attività culturali, in un momento di condivisione sempre più necessario di questi tempi. Sarà presentato anche il programma per le scuole perché i ragazzi tornino al cinema in massa nelle mattinate che hanno visto negli anni passati riempire la storica sala, oggi ristrutturata. Si parlerà delle attività di promozione programmate per tutto ottobre, saranno presentati i materiali grafici relativi al cineforum e alla serata inaugurale, una bozza riservata del programma del cineforum, insieme con la presentazione del volume dedicato alle scuole e alla campagna di sensibilizzazione che si è avviata.

Come dice D’Avascio, se arci movie riesce ad essere ancora una tessitura sociale attiva è perché ci sono tanti fili che la compongono e la sostengono.

E noi siamo grati a tutti coloro che lavorano in questa associazione per la tenace volontà di non disperdere il patrimonio culturale accumulato in tanti anni di impegno politico e sociale.