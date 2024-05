Ripensare le città. Saperi contaminati per la formazione di una “Scienza delle Città”.

Si terrà a Roma, mercoledì 5 giugno presso la Sala Conferenze di UnitelmaSapienza e in streaming sul canale YouTube di Ateneo, la presentazione del nuovo ciclo di incontri organizzato dalla Scuola La FeniceUrbana, diretta da Alessandro Bianchi, in collaborazione con UnitelmaSapienza. Porterà i saluti istituzionali il Magnifico Rettore Bruno Botta.

“Il ciclo di seminari è finalizzato a far discutere esponenti di diversa estrazione disciplinare su come pensare la città del futuro alla luce delle stravolgenti modificazioni da tempo in atto, accentuate dagli eventi degli anni più recenti: differenziale demografico, crisi climatica, pandemia, transizione energetica, povertà, intelligenza artificiale, per citare i più evidenti”. – Afferma Alessandro Bianchi – che sottolinea come: “La loro comprensione richiede che saperi molteplici vengano contaminati con quelli tradizionalmente legati alla città, come l’architettura e l’urbanistica, e poi geografia, storia, sociologia, economia, antropologia, letteratura, demografia, ingegneria e altri ancora”.

Link alla diretta

Questi gli incontri che si svolgeranno a partire da luglio con frequenza mensile:

Giuseppe Roma, La città dell’incertezza

Piergiuseppe Morone, Città e sostenibilità

Franco Salvatori, Una geografia per la città

Rossana Galdini, La rigenerazione urbana in Europa

Francesco Alessandria, La città della post-pandemia

Emanuele Greco, Napoli prima di Napoli

Vito Teti, La restanza