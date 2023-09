Rosso Sahel, di Luca Casonato

Luca Casonato, fotografo, nel 2022 ha compiuto un viaggio in Niger in qualità di membro del comitato tecnico-scientifico del Padiglione della Repubblica del Niger alla Biennale di Architettura di Venezia 2023. Rosso Sahel è il diario visivo di questo viaggio. “Un invito a utilizzare la fotografia e le immagini come occasione per compiere un viaggio interiore, per chiedersi come sfruttare al meglio quell’alternativa che fortunatamente abbiamo a disposizione”.

La mostra, la cui inaugurazione è prevista per giovedì 28 settembre, è inserita nel programma della 18ª edizione di Photofestival, la rassegna di fotografia d’autore a Milano dal 15 settembre al 31 ottobre.