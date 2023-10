Sabato 28 Venezia a Napoli, da Cuba alla Francia

Sesta giornata di “Venezia a Napoli. Il cinema esteso”. Sabato 28 ottobre.

Al Cinema Astra di Napoli. “Los oceanos son los verdaderos continentes (Oceans are the real continents)”, di Tommaso Santambrogio. “Storia d’amore di due ragazzi sui trent’anni in una Cuba in crisi, in un bianco e nero lacerato dalla pioggia battente caraibica”. Partecipa il regista, che interviene anche in serata alla proiezione al Cinema Partenio di Avellino.

A seguire all’Astra, “L’experience Zola” di Gianluca Matarrese. “La scelta di una registra teatrale di mettere in scena L’assommoir di Zola”. Interviene il regista.

In serata, sempre all’Astra, “Enzo Jannacci vengo anch’io” di Giorgio Verdelli. “La Milano degli anni Sessanta di cui Jannacci ha scelto di raccontare gli esclusi e ha saputo recuperare e innovare la canzone popolare milanese”.

“Venezia a Napoli. Il cinema esteso” prosegue fino a domenica 29 ottobre: www.veneziaanapoli.it.