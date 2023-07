Salerno Danza Festival 2023 dedicato ai linguaggi della danza contemporanea. Da sabato 1 a sabato 29 luglio agli Scavi archeologici di Velia, a Palazzo Ricci e al Giardino degli Ulivi di Ascea. 18 performance interpretate da 16 compagnie italiane e straniere.

IL PROGRAMMA

1 luglio agli Scavi Archeologici di Elea Velia. “Il Barbiere di Siviglia” di Artemis Danza di Parma.

2 luglio, sempre agli Scavi. La MM Company in “Bolero Soirée”.

Dal 7 al 15 luglio a Palazzo Ricci – De Dominicis. Il 7 l’ARB Dance Company, con “Le Persone dentro”, e Campania Danza con “Canzoniere d’è piccerelle”.

8 luglio. Compagnia Naturalis Labor in “The day when I chose to be a daughter”.

9 luglio. “Romanza” della Compagnia Twain.

14 luglio. Suzanne Miller & Co (Canada) in “Opus”.

15 luglio. “Symposium” della Compagnia Nina.

Dal 22 al 29 luglio al Giardino degli Ulivi di Ascea. Il 21 il Balletto Teatro di Torino in “Play_Bach” e Contart in “24,42”.

22 luglio. BorderlineDanza in “Romeo e Giulietta”, Across Oceans Arts in “Nine Bronze Pieces” di Maxine Heppner (Canada) e la restituzione al pubblico dei laboratori con Maxine Heppner e Matteo Bittante tenuti all’interno del Festival.

28 luglio. Arabesque Dance Company (Vietnam) in “Kliselamef (femalesilk) e melting”. Poi BorderlineDanza in “Invisible Patterns” della coreografa Joan Van der Mast.

29 luglio. Borderline in “Thread” di Susan Kempster e Interno 5 in “Cenabis bene”.

WORKSHOP. Tre gli appuntamenti con gli stage in programma a Palazzo Ricci. Il 13 luglio con Suzanne Miller; dal 19 al 22 con Maxine Heppner; dal 19 al 22 con Matteo Bittante.