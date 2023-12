Salpata sulle navi della Ignazio Messina la carovana della Dakar 2024

Due navi della Ignazio Messina & C. di Genova, la “Jolly Palladio” e la “Jolly Titanio”, sono salpate qualche giorno fa dal porto di Barcellona verso il porto saudita di Yanbu. Arrivo previsto per la Jolly Palladio il 14 dicembre. Mentre la Jolly Titanio, che farà scalo Genova e Napoli, arriverà cinque giorni dopo. Trasportano l’intera “carovana” della Dakar 2024, il più famoso rally del mondo: 845 mezzi (auto, camion, quad e moto) per 7500 metri lineari di carico, 34 containers, 5 piattaforme con elicotteri.

La Ignazio Messina & C., oltre a curare la logistica e il trasporto di tutte i mezzi che parteciperanno al Rally, si occuperà anche di ogni equipment delle varie scuderie. Quest’anno saranno 778 i concorrenti che gareggeranno nel deserto saudita per 7891 chilometri di percorso, 4727 dei quali “sotto controllo cronometrico”.

Il Gruppo armatoriale genovese prevede di reimbarcare l’intera carovana il 25 gennaio.