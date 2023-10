Lunedì 9 ottobre, nell’aula magna del campus universitario di Matera, si terrà l’incontro dal titolo “Sassi e Memoria”. Saranno illustrati gli esiti della ricerca universitaria effettuata tra il 2018 e il 2020 sulla memoria degli ex abitanti dei Sassi (progetto I-DEA di Matera Capitale Europea della Cultura 2019). Agli interventi seguiranno la proiezione del documento audiovisivo di sintesi delle testimonianze raccolte sulla vita nei Sassi e il dibattito con il pubblico.

Questa ricerca, condotta con rigoroso metodo etnografico, ha avuto come principale focus la “frattura” provocata dallo svuotamento progressivo dei rioni Sassi di Matera e dal contestuale trasferimento di gran parte degli abitanti nei nuovi quartieri periferici cittadini e nei villaggi rurali costruiti nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento.

Un contributo, sul piano documentario, alla vicenda storica e umana dei Sassi, grazie all’ascolto e alla registrazione di molteplici voci e testimonianze dirette di tali vicende in una narrazione polifonica e condivisa di quella che si potrebbe definire una comunità di memoria.

La ricerca è confluita nel volume “Sassi e memoria. Etnografia per un archivio delle voci” curato dal prof. Ferdinando Mirizzi e dalla dott.ssa Vita Santoro in cui sono raccolte le interviste fatte ai cittadini ex abitanti dei Sassi, archiviate su due piattaforme online che saranno presentate al pubblico.