Uno sguardo nuovo su Napoli. E’ quello che promette “Scouting Naples”, la mostra curata dall’associazione Urteatro e ospitata nel Centro di cultura e animazione Arci Movie di Ponticelli. Il progetto espositivo sarà inaugurato giovedì 7 novembre e sarà fruibile gratuitamente fino al 30 novembre.

«Scouting Naples è un’installazione “dialogica” che si propone di restituire un’immagine nuova e inconsueta di Napoli. I vari luoghi e momenti catturati tracciano una mappa inedita della città, mappa che con l’intervento di “guest artists and curators” invita il visitatore a cogliere sfumature e dettagli diversi. Ma in questo processo di lettura della città non c’è nessuno statement, tutto rimane ambiguo e sospeso, in un invito semplicemente a guardare meglio, a soffermarsi di più», così Riccardo Festa, ideatore dell’intervento e presidente dell’associazione Urteatro.