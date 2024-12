Sogin: nessun “incidente nucleare” a Casaccia

Foto by Sogin

Quello che segue è il comunicato stampa, integrale, della Sogin a proposito di quanto accaduto lo scorso 21 novembre all’impianto nucleare di Casaccia.

“Sogin, no a disinformazione su Casaccia

Roma 29 novembre 2024. Al contrario di quanto riportato da alcuni organi di stampa non vi è stato alcun “incidente nucleare” e ogni informazione circolante in tal senso è destituita di fondamento.

Il 21 novembre scorso, nel corso di attività di gestione di rifiuti radioattivi all’interno dell’impianto Plutonio, che si trova nel centro Enea di Casaccia, è stato riscontrato un evento di “contaminazione interna” di un dipendente con potenziale superamento dei limiti di dose annuale prescritti dalla normativa.

Sogin ha subito informato di quanto accaduto tutte le Autorità competenti.

Sono state immediatamente attivate le procedure previste dalla legge finalizzate a tutelare la salute dei lavoratori, così come avviene ordinariamente.

I monitoraggi effettuati e conclusi oggi pomeriggio registrano valori confortanti. Sogin continuerà a monitorare la situazione nel rispetto delle procedure previste.

Sogin esclude categoricamente che vi sia stata qualsiasi contaminazione dell’ambiente esterno”.

Nessun incidente nucleare e nessuna contaminazione esterna, quindi. Però due domande alla Sogin vorremmo farle: cosa si intende precisamente per “contaminazione interna”? come si è verificata? siamo sicuri che non possa accadere di nuovo?