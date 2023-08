Spazzamare a Punta Campanella

Attivo lo Spazzamare del Ministero dell’Ambiente in dotazione all’Area Marina Protetta di Punta Campanella. Lavorerà 5 giorni a settimana. Tre dedicati alla pulizia superficiale del tratto di mare tra Vico Equense e Positano, raccogliendo i rifiuti solidi galleggianti. Due alla raccolta dei rifiuti direttamente dagli yacht e dalle grandi imbarcazioni ancorate in rada o nei porti della zona. Il servizio sarà effettuato in collaborazione con Penisola Verde e consentirà un rapido smaltimento a terra dei rifiuti differenziati, senza il rischio di disperderli nell’ambiente e in mare.

“Ieri abbiamo iniziato un nuovo percorso verso la sostenibilità del turismo nautico nell’Area Marina Protetta e nei comuni del Parco. – spiega Lucio De Maio, Direttore dell’Amp Punta Campanella – Nel primo giorno di attività, ieri a Sorrento, il nostro nuovo spazzamare si è incontrato casualmente con il mezzo dell’Arpac intento a prelevare i campioni per il consueto monitoraggio. Un’immagine che, da ex Responsabile dell’Unità Mare dell’Agenzia Regionale Protezione Ambientale, mi ha suscitato particolare emozione e che trovo beneaugurante per le azioni che andremo a compiere come Area Marina Protetta grazie allo Spazzamare. In particolare, questo nuovo servizio di raccolta rifiuti direttamente in mare, rivolto alle grandi unità da diporto, potrà essere un nuovo tassello per rendere sempre più sostenibile e innovativa l’accoglienza lungo le nostre coste”.