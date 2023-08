Sul generale Vannacci… bravo Crosetto!

Si può dire bravo al ministro di un governo in carica? Così, di getto. Come reazione spontanea ad una sua dichiarazione. Lo chiedo perché non mi capitava da una vita di essere istintivamente, proprio a pelle, d’accordo con uno di loro.

“Le forze armate e di polizia, cui è consentito, per legge e Costituzione, l’uso della forza, devono operare prive di pregiudizi di ogni tipo (razziali, religiosi, sessuali). Perché tutti devono sentirsi sicuri.”

La vicenda del libro, giudicato omofobo e razzista, pubblicato online dal generale Vannacci, Il mondo al contrario, è nota. Scontate le prese di distanza da parte delle autorità competenti. Meno scontato che il ministro della difesa intervenisse con un giudizio analitico così centrato, che detta con chiarezza una precisa linea politica. Tutti devono sentirsi sicuri. Perché il potere dell’uso della forza non viene da un’investitura dall’alto ma da una delega dal basso. E i deleganti, cioè i cittadini, devono essere e sentirsi protetti. Chiunque e comunque siano.

Una piccola chiosa. Questo stesso discorso vale anche per i magistrati, per i medici, per i professori. Che non usano le armi, ma la forza si.