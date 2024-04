The Phair alle OGR Torino

V edizione di The Phair | Photo Art Fair. Da venerdì 3 a domenica 5 maggio nella Sala Fucine delle Officine Grandi Riparazioni di Torino. Immagine guida, la foto in alto: Blue Vignette 4, dell’artista sudafricano Robin Rhode.

Tra le varie iniziative.

Orizzonti Urbani. Visioni e prospettive di otto artiste del territorio. Video-interviste a otto donne che hanno interpretato in maniera diversa il concetto di paesaggio: Maura Banfo, Roberta Bruno, Monica Carocci, Eva Frapiccini, Marzia Migliora, Marilena Noro, Elisa Sighicelli e Grazia Toderi.

LA FOTOGRAFIA: rivoluzione e innovazione. Programma di incontri in collaborazione con La Stampa. Quattro incontri dedicati alle innovazioni che la fotografia ha portato in diversi ambiti: cronaca giudiziaria, moda, architettura, turismo.

Le gallerie presenti.

Saranno 39, tra arte contemporanea e fotografia. Provenienti da Italia, Germania, Francia, Montenegro, Svizzera e Principato di Monaco. Tra le tante, la galleria Simóndi presenterà le opere di Eva Frapiccini, Mohau Modisakeng e Laura Pugno. La galleria NContemporary le opere di Cristian Chironi. La galleria Umberto Benappi le foto di Paolo Pellegrin, Walter Niedermayr e Francesca Robiolio. La galleria Franco Noero le foto di Paulo Nazareth. La galleria Jaeger Art opere di Hoyningen-Huene. La galleria Giorgio Persano lavori di Per Barclay, Paolo Cirio e Susy Gómez.

L’elenco completo delle Gallerie partecipanti: A-Galerie, Parigi (FR) – A.More Gallery, Milano – AD Gallery, Sesto Fiorentino – A Pick Gallery, Torino – Francesca Antonini Arte Contemporanea, Roma – Galleria Artra, Milano – Galleria Valeria Bella, Milano – Umberto Benappi Arte Contemporanea, Torino – Crag Gallery, Torino – Alberto Damian Gallery, Treviso – Die Mauer, Prato – Fabbrica Eos, Milano – Febo e Dafne, Torino – Gagliardi e Domke, Torino – Guidi & Schoen, Genova – Jaeger Art, Berlin (DE) – Jus Museum, Napoli – Marcorossi Artecontemporanea, Milano, Pietrasanta, Roma, Torino, Verona – MC2 Gallery, Tivat, (ME) – ME Vannucci, Pistoia – Montrasio Arte, Monza, Milano, Piacenza – Ncontemporary, Milano – NM Contemporary, Principato di Monaco – Noema Gallery, Roma – Galleria Franco Noero, Torino – Alessia Paladini Gallery, Milano – Giorgio Persano, Torino – Photo&Contemporary, Torino – Podbielski Contemporary, Milano – Erica Ravenna, Roma – Red Lab Gallery, Milano – Mimmo Scognamiglio Artecontemporanea, Milano – Simóndi, Torino – Société Interludio, Cambiano – Gian Enzo Sperone, Sent (CH) – Ticinese Art Gallery, Milano – Tucci Russo Studio Per l’Arte Contemporanea, Torre Pellice – VisionQuest 4rosso, Genova – Wizard Gallery, Milano.