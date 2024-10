Trasporto marittimo e inquinamento atmosferico, il convegno di Livorno

Si è tenuto la settimana scorsa a Livorno il convegno che vi avevamo preannunciato dal titolo “Miglioramento della qualità dell’aria e riduzione dell’impatto climatico: opportunità per il trasporto marittimo e i porti del Mediterraneo”. Gli esperti hanno sottolineato il peso ambientale del trasporto marittimo proponendo soluzioni per ridurlo. A livello europeo inciderebbe per circa il 4% della CO2 e, senza gli interventi migliorativi imposti dalla Ue, aumenterebbe del 130% al 2050.

Ivan Sammut, direttore del REMPEC – Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea, ha parlato della possibile attivazione dell’Area NECA (Nitrogen Emission Control Area) che, dopo l’entrata in vigore della SECA (Sulphur Emission Control Area) a maggio 2025, ridurrebbe anche le emissioni di ossidi di azoto dalle navi.

Per Ludmila Osipova dell’ICCT (International Council on Clean Transportation) si tratterebbe di un risultato importante che tuttavia potrebbe comportare un grave impatto sull’ecosistema marino a causa dei sistemi di lavaggio dei fumi adottati dagli armatori.

Anna Gerometta, presidente di Cittadini per l’Aria, ritiene che l’entrata in vigore dell’Area SECA rappresenterebbe “un deciso passo avanti anche in termini di implementazione delle norme esistenti”.

Sono stati poi presentati i risultati dei recentissimi monitoraggi effettuati a Livorno dall’esperto tedesco Axel Friedrich insieme all’associazione Livorno Porto Pulito. Picchi di particolato ultrafine elevatissimi: “oltre 210.000 nanometri (nm) in prossimità di una nave in manovra in porto, oltre 40.000 nm davanti alla sede del Comune di Livorno ed infine oltre 50.000 nm monitorando da un appartamento al quinto piano in prossimità del porto”.

Il convegno è stato organizzato da Cittadini con varie associazioni europee (NABU, Green Global Future, BirdLife Malta, ZERO, Ornithologiki, Ecologistas en Accion, WeAreHereVenice) e con Livorno Porto Pulito.