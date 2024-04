TREC all’Anton Dohrn di Napoli e il Forum della Biodiversità a Palermo

TREC sta per Traversing European Coastlines. «La spedizione che unisce attività scientifiche su terra e in mare su una scala senza precedenti» arriva a Napoli alla Stazione Zoologica Anton Dohrn. Dopo le coste dell’Atlantico, del Baltico e del Mare del Nord (2023) e di quelle spagnole del Mediterraneo (2024) ora tocca a Napoli, eletta tappa principale della spedizione in Italia. Sono previste attività scientifiche, conferenze e incontri con il pubblico per oltre un mese.

La spedizione TREC si avvale della collaborazione di oltre 150 gruppi di ricerca e 90 istituzioni in 21 Paesi europei e coinvolge diversi partner locali lungo il percorso di campionamento. Tra questi, appunto, l’Anton Dohrn. Il sodalizio con TREC ha radici profonde, la Stazione Zoologica napoletana ha infatti già ospitato la goletta Tara presso la Marina Militare di Napoli nel 2014, e le collaborazioni tra i ricercatori sono molteplici e di lunga data. In particolare, nel 2019 ha ospitato presso i suoi laboratori di Ischia i futuri responsabili scientifici di TREC, in un esperimento pilota che ha gettato le basi scientifiche e metodologiche dell’intera spedizione.

Saranno raccolti campioni di acqua, suolo, sedimenti e aerosol a Napoli, nell’area di Pozzuoli e nella zona del fiume Sarno. Nello stesso periodo, la nave oceanografica del CNR “Gaia Blu” si affiancherà per di intensificare lo studio delle coste tirreniche. La campagna sarà coordinata dal CNR. L’Advanced Mobile Laboratory farà base per oltre un mese in Villa Comunale e fornirà tecnologie direttamente sul campo, aiutando i ricercatori a processare i campioni biologici subito dopo averli raccolti.

Durante questo periodo sono previste diverse attività aperte al pubblico, alcune delle quali realizzate con il supporto del National Biodiversity Future Center, coordinato dal CNR, che coinvolge istituzioni scientifiche ed imprese in tutta l’Italia. Il programma completo delle attività è disponibile al link: https://szn.it/index.php/it/news/news/10895-la-szn-ospita-la-spedizione-trec-a-napoli.

Per fare il punto sullo stato dell’arte della biodiversità, su quanto è stato fatto e sui progetti in corso, dal 20 al 22 maggio si terrà a Palermo il Forum della Biodiversità Mediterranea. L’evento è promosso da NBFC: oltre 600 ricercatrici e ricercatori di tutta Italia, e ospiti internazionali, si confronteranno su «temi sensibili quali la riqualificazione delle aree degradate, la conservazione della natura, il rapporto tra natura e benessere e lo sviluppo di strumenti efficaci per prevenire la perdita della biodiversità».