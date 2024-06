Un pomeriggio a Cassine

“Metti un pomeriggio di fotografie a sculture milanesi, di racconti intorno una nuova installazione artistica, di chiacchiere su un romanzo che è anche narrativa di viaggio, di degustazioni di prodotti eccellenti e di musica in omaggio a un grande cantautore e sei a Cassine!”

Cassine, Alessandria. Venerdì 14 giugno, nell’ex Oratorio di San Bernardino, sarà inaugurata la mostra fotografica di Laura Cantarella. A seguire, Enrica Borghi illustrerà la proposta creativa dell’opera site-specific commissionata da Fondazione Matrice per l’ex Oratorio. Subito dopo la scrittrice Liana Pastorin presenterà “Controcanto”, romanzo ironico e cinico che si svolge a Procida. In serata, InterGenerazioniCreative 2024 in concerto con un tributo a Fabrizio De Andrè e alla PFM.