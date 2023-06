Valbormidaexperience, appuntamenti estate 2023

Il Festival Val Bormida Experience raccoglie le iniziative culturali (mostre e spettacoli dal vivo) realizzate grazie alla collaborazione tra Fondazione Matrice, i comuni di Bistagno, Monastero Bormida, Bergolo, l’Associazione Museo del Monastero e l’Associazione Irsac per l’estate 2023. Un sistema di promozione territoriale per implementare l’offerta culturale.

MONASTERO BORMIDA (AT)

La stagione è stata aperta il 20 maggio. Fino al 9 luglio, negli spazi espositivi del Castello, è visitabile l’antologica “1950-2000: Espressioni d’arte nel Basso Piemonte”. Opere post impressioniste, post futuriste e post cubiste, arte povera e arte pop, astrattismo, optical, ecc. Circa 110 opere provenienti da collezionisti privati, enti pubblici e musei.

Sempre nel Castello:

la Personale di Federico Palerma (20/5-18/6) “Velate presenze. Meditazione pittorica su Santa Giulia”;

la Personale di Claudio Repetto, fotografo (24/6-9/7);

la Personale di Nicola Spezzano, pittore (1/8-31/8);

la mostra “La ricerca della bellezza: pittura e fotografia si incontrano” con le opere di Manuel Cazzola fotografo e Carlo Dottor pittore e scultore (19/8-17/9).

Il 16 settembre l’Associazione DiOgniArte APS, con il sostegno di Film Commission Torino, ha organizzato Corte dei Corti Film Festival. Concorso di cortometraggi che si svolge ad Acqui Terme in gemellaggio con Comuni minori. Per l’anno in corso i due Comuni sono Roccaverano e Monastero Bormida: www.cortedeicorti.it

IN PROVINCIA DI CUNEO

Il Comune di Bergolo dà avvio al programma di musica dal vivo “I suoni della Pietra”, al Teatro della Pietra, con il concerto per violini, viola e violoncello del Quartetto Zero e un omaggio, tra ricordi e musica, a Ezio Bosso. Nel salone comunale, le acqueforti di Oscar Saccorotti (24/6-24/9). All’aperto, 52 ritratti di artiste del panorama musicale, opera del fotografo Guido Harari.

A Castelletto Uzzone, “Musiche da Film. Morricone & Friends” della Compagnia Ritorno all’Opera. Dal vivo le più belle colonne sonore con proiezione simultanea delle sequenze filmiche corrispondenti: Livia Hagiu violino, Lucia Sacerdoni violoncello, Andrea Albertini pianoforte e Daniela Placci vocalist.

Il 31 luglio a Niella Belbo “La socialità dell’acqua” del Trio Sirom, trio folk sperimentale sloveno composto da Samo Kutin, Ana Kravanja e Iztok Koren. Un folk che vuole essere aperto e non vincolato dalla tradizione o dalla geografia.

TRANSREGIONALE

Gli Scavalcamontagne, performer – attori-girovaghi che percorreranno oltre 600 km in tre mesi (7/6-17/9) nelle piazze di 45 località in 4 Regioni: Piemonte, Liguria, Toscana e Lombardia.

www.valbormidaexperience.eu