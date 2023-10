Venezia a Napoli è stata un successo

12.000 presenze in una settimana, oltre 2.000 studenti, 46 proiezioni in 10 sale, circa 40 protagonisti che hanno incontrato il pubblico, film in lingua originale e anteprime assolute in Campania da Venezia 80. Questi i numeri diffusi dagli organizzatori della 13esima edizione di “Venezia a Napoli. Il cinema esteso”, chiusasi l’altro giorno, rassegna cinematografica indipendente in collaborazione diretta con La Biennale di Venezia.

«Il successo di questa edizione è la testimonianza del bisogno di spazio per la cultura del cinema fuori dal mainstream. (…) far tornare le sale cinematografiche com’erano, affollato luogo d’incontro tra generazioni, e con le file al botteghino. Tutto questo sarebbe però inutile se non si affiancasse al lavoro nelle scuole…» Così Antonella Di Nocera, direttrice della kermesse.