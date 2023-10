Venezia a Napoli, venerdì 27 Japan Day

Quinta giornata di “Venezia a Napoli. Il cinema esteso”. Venerdì 27 ottobre, Japan Day.

Al Cinema Astra: “Ryuichi Sakamoto” di Neo Sora, “il ricordo del leggendario musicista Ryuichi Sakamoto morto a marzo scorso”; “Aku wa sonzai shinai (Evil does not exist)” di Ryusuke Hamaguchi, “la vita di persone comuni che scorre tranquilla, secondo i cicli e l’ordine della natura, fino a quando un’azienda non decide di lavorare al progetto di costruzione di un glamping nel loro villaggio”; “Hokage (Shadow of fire)” di Shin’ya Tsukamoto, “sulle conseguenze della guerra sugli esseri umani”.

Al Magic Vision di Casalnuovo: “Wu yue xue (Snow in midsummer)” di Chong Keat Aun, “le tensioni post-elettorali del 1969 a Kuala Lumpur con la cruda repressione della sommossa seguita alla rappresentazione dell’opera teatrale cinese Neve a Giugno”; “Al shi yi ba qiang (Love is a gun)” di Lee Hong-Chi.

Inoltre, al Cinema La Perla di Bagnoli, “Io capitano” di Matteo Garrone.

