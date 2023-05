Vento dell’Est all’Accademia di S. Sofia

“Il vento dell’Est”, sabato 20 maggio, presso l’Auditorium Sant’Agostino di Benevento. Concerto dell’Orchestra da Camera Accademia di S. Sofia dedicato a Dvorak e Stravinskij.

Primi Violini: Riccardo Zamuner, Bianca Agostini, Elena Emelianova, Elena Nunziante; Secondi Violini: Giacomo Mirra, Emanuele Procaccini, Alessandra Rigliari; Viole: Francesco Solombrino, Martina Iacò; Violoncelli: Danilo Squitieri, Alfredo Pirone; Contrabbasso: Gianluigi Pennino.

In programma: Serenata per Archi in Mi maggiore Op.22 di Antonìn Dvořák; Apollon Musagète di Igor Stravinskij, Suite di danze per orchestra d’archi.