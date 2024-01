La XV edizione dei Dialoghi di Pistoia, festival di antropologia del contemporaneo, si svolgerà da venerdì 24 a domenica 26 maggio 2024. Il tema di quest’anno è: Siamo ciò che mangiamo? Nutrire il corpo e la mente ( www.dialoghidipistoia.it ).

“Mangiare, cucinare e produrre cibo sono esperienze sociali, espressioni culturali di collettività e frutti di scambi, che alimentano la nostra mente e il nostro vivere comune. Sono attività inserite nel dinamismo del pianeta, tra l’alternarsi delle stagioni e l’unicità di specie e territori, profondamente legate all’ecologia della Terra – dice la direttrice Giulia Cogoli – Il cibo è anche un grande viaggiatore, e tutte le cucine ‘tradizionali’ sono in realtà meticce: ogni tradizione culinaria è multiculturale e, in questo, il cibo è un’ottima metafora della cultura”.

Due le lezioni in programma per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. In presenza, al teatro Bolognini di Pistoia. In diretta streaming, giovedì 18 gennaio l’antropologo Marco Aime introdurrà e analizzerà il tema del 2024. Quindi, il 5 marzo, lezione dell’antropologa Elisabetta Moro dal titolo: Mangiare come Dio comanda.

Le prime 14 edizioni i Dialoghi hanno ospitato 400 relatori e visto la partecipazione di 250.000 persone. Sono stati circa 4.700 i volontari coinvolti; 700 le registrazioni video e audio disponibili gratuitamente sul sito e sulle principali piattaforme audio e video; 3,5 milioni sul canale YouTube dedicato; 23 i libri della serie Dialoghi di Pistoia – UTET, di cui l’ultimo in uscita a febbraio.