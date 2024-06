A Sarzana il XXI Festival della Mente, “Gratitudine”

La XXI edizione del Festival della Mente si svolgerà a Sarzana da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre (festivaldellamente.it). Tema: la Gratitudine. 30 gli eventi in programma (più 3 bis), ai quali si affiancano 23 appuntamenti per bambine e bambini, ragazzi e ragazze (12 più le repliche), che svilupperanno il tema di questa edizione tra letteratura, scienza, tecnologia, arte, ecologia e fotografia. 250 volontari, studentesse e studenti delle scuole superiori e delle università.

“Apre il festival Luigina Mortari, con la conferenza Sulla gratitudine, ovvero la gioia della cura.

Viviamo in un tempo neoliberista, sottoposto a una logica di mercato che orienta l’agire umano secondo un mero calcolo dei vantaggi. La logica che è alla radice della vita è però un’altra, è quella della cura, senza la quale la vita non può essere conservata, non può fiorire e non può essere riparata. Se il tempo presente è segnato da un alto grado di incuria e di violenza, la società resiste perché c’è chi sa agire secondo l’etica della cura, come ad esempio, sanitari, docenti, assistenti sociali, impiegati, amministratori delle istituzioni pubbliche. Quando si agisce senza calcolo accade di provare un piacere etico: è la gioia di sapere di fare il necessario. La parola gioia in greco è detta con il termine charis, che indica anche la gratitudine”.

Storia e società: la gratitudine tra passato e presente: Zeinab Badawi; Marco Aime; Chiara Mercuri; Maria Giuseppina Muzzarelli; Alessandro Barbero; Luigi Zoja; Massimiliano Valerii; Gabriele Del Grande.

Tra letteratura e arti: parole e storie di gratitudine: Viet Thanh Nguyen; Francesca Mannocchi; Colum McCann; Alessandro Zaccuri; Silvia Avallone; Francesca Cappelletti; Piero Maranghi; Camilla Baresani.

Per una geografia della gratitudine: Nadia Terranova; Giuseppe Barbera; Michele Tranquillini; Fabio Genovesi; Nives Meroi; Irene Borgna; Elena Granata; Annalisa Metta.

Pensieri di gratitudine: scienza, psicologia, benessere: Pierre Magistretti; Nello Cristianini; Massimo Recalcati; Matteo Lancini; Chandra Costanza Coletti.

La trilogia: la gratitudine degli amanti, degli amici e dei nemici: Matteo Nucci.

Gli spettacoli: Mariangela Gualtieri; Telmo Pievani e Cristiano Godano; Alessandra Faiella; Francesca Ruffilli.

extraFestival: Loredana Cirillo e Filippo Rosa; parallelaMente kids; Furgomytho; Spazio AUT AUT; Futuro Aperto – Aria.