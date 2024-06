Summer School JRC in visita alla centrale nucleare di Trino

I quaranta partecipanti alla 14^ edizione della Summer School sul decommissioning nucleare e la gestione dei rifiuti radioattivi, promossa e ospitata a Ispra (VA) dal Joint Research Center della Commissione Europea, hanno fatto ieri visita alla centrale nucleare Enrico Fermi di Trino.

Accompagnati dai tecnici della Sogin, la Società di Stato che si occupa dello smantellamento degli impianti nucleari italiani, hanno visitato: “la sala controllo, l’edificio turbine, dove è stato completato lo smantellamento dei gruppi turbine-alternatori e condensatori, il principale deposito temporaneo di rifiuti radioattivi del sito e l’edificio ausiliari, dove sono terminati i lavori di svuotamento e di bonifica della piscina dei purificatori”. Il personale Sogin ha illustrato anche il progetto di smantellamento del vessel, il contenitore d’acciaio nel quale avveniva la reazione nucleare, “un progetto che entrerà nella fase operativa nei prossimi mesi e che rappresenta l’attività più complessa dal punto di vista ingegneristico nella dismissione di una centrale nucleare”.

La Summer School on Nuclear Decommissioning and Waste Management è organizzata dal JRC della Commissione Europea in collaborazione con Sogin e IAEA, International Atomic Energy Agency.