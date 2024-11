A Silvio Garattini il Premio Italiani ControVento

Quarta edizione del Premio Italiani ControVento che venerdì 29 novembre, presso l’Istituto di Ricerca e Fondazione Mario Negri di Milano, sarà consegnato al grande ricercatore e oncologo Silvio Garattini.

“Per l’edizione 2024, la 50&Più e la Commissione di Italiani ControVento hanno scelto di assegnare il Premio a Silvio Garattini, una figura di eccellenza nel campo medico-scientifico, chiaro esempio di passione, tenacia e lungimiranza in uno dei settori più difficili in cui opera l’intelligenza umana: la ricerca, dal cui avanzamento dipende il progresso della società”. Così Maurizio Merolla, ideatore del Premio.

Fondatore e direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS fino al 2018, Silvio Garattini ne è attualmente Presidente. “In oltre 50 anni di attività, l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, sotto la direzione di Garattini, ha prodotto oltre 13.000 pubblicazioni scientifiche e circa 250 volumi, in cancerologia, chemioterapia e immunologia dei tumori, in neuropsicofarmacologia, in farmacologia cardiovascolare e renale. Oltre quattromila sono i giovani laureati e tecnici che si sono specializzati in questo periodo presso l’Istituto”.