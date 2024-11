Napoli per le Donne

Lunedì 25 novembre Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Le operatrici della rete dei Centri Antiviolenza del Comune di Napoli – Dedalus, Arcidonna (capofila), Salute Donna, Le Kassandre, Dream Team Donne in Rete, Maddalena – saranno in piazza Garibaldi impegnate in una azione di “sensibilizzazione, volantinaggio e promozione”. Un’azione che proseguirà, a cadenza settimanale, tutti i mercoledì mattina. In piazza ci sarà anche la Casa d’accoglienza per donne maltrattate del Comune di Napoli, la “Fiorinda”.

“Nei primi dieci mesi del 2024, 470 donne hanno chiesto supporto ai Centri Antiviolenza cittadini. Mi preme evidenziare che la violenza non ha una classe sociale, né un contesto geografico di appartenenza: non sono i migranti i responsabili delle violenze sulle donne, ma è parte di una struttura patriarcale radicata nella società, dove la donna è discriminata in tutti gli ambienti. Con questa iniziativa siamo vicini alle donne che vogliono uscire dalla spirale di violenza, ribadendo una volta in più che il miglior modo per contrastarla è l’autonomia e la indipendenza. Puntiamo dunque ad arrivare al maggior numero di persone per raccontare che i sei Centri Antiviolenza sono attivi sul territorio e pronti ad accogliere qualsiasi esigenza; e per promuovere per promuovere una cultura libera dalle discriminazioni di genere”. Tania Castellaccio, dirigente della Cooperativa Dedalus che gestisce il Centro Antiviolenza.