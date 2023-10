L’Accademia di Santa Sofia inaugura la nuova Stagione Artistica venerdì 27 ottobre al Teatro Comunale di Benevento.

La cantante Tosca, all’anagrafe Tiziana Tosca Donati, porta in scena Tosca Quintet. “Un viaggio nelle sperimentazioni musicali che, attingendo ai tanti ‘suoni’ del mondo, attraverserà un vasto repertorio, rivisitato e riarrangiato in una versione pensata su misura per violoncello, chitarra, pianoforte, percussioni e voci”.

