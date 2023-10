Roma, Italia Nostra contro la riapertura di Via dei Fori Imperiali

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Antonella Caroli, Presidente Italia Nostra nazionale.

“La recente proposta dei tassisti di Roma di riapertura al traffico veicolare di Via dei Fori Imperiali lascia molto perplessa Italia Nostra.

Il caos creato dalla nuova viabilità di Piazza Venezia è figlio di una scelta sbagliata a monte, la metro C. La soluzione all’emergenza non può tornare indietro su una conquista importantissima quale la pedonalizzazione di Via dei Fori Imperiali e far ripiombare l’area nel traffico, esponendo i monumenti ivi conservati a fenomeni di degrado causati dall’inquinamento delle emissioni delle auto.

La durata dei lavori del cantiere, che oltre alla realizzazione della fermata prevedono anche lo scavo di un sottopasso e la sistemazione in loco dei ritrovamenti archeologici, preventivata in 10 anni, rischia però di allungarsi e di infliggere ai cittadini di Roma un lungo calvario di disagi. Lo stralcio dei lavori del sottopasso potrebbe invece portare alla chiusura nei tempi preventivati del cantiere e risolvere questo rischio.

Se ne parlerà in una conferenza in programma presso la sede nazionale di Italia Nostra in Viale Liegi 33 la mattina di venerdì 3 novembre alle ore 11.30”.