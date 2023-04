Accademia di Santa Sofia, tableau vivant a Benevento

Sabato 29 aprile, all’Auditorium Sant’Agostino di Benevento, organizzato dall’Accademia di Santa Sofia e interpretato dalla compagnia Teatri 35 Tableau Vivant, si terrà lo spettacolo “Per Grazia Ricevuta” dall’opera di Caravaggio.

I tableaux vivants (quadri viventi) “mettono in scena attori, modelli o danzatori che diventano, personaggi, oggetti e scenografia della messa in scena, ricreando ed evocando quadri o immagini celebri… Con il presepe di Greccio, il primo della Storia, ideato da San Francesco, la rappresentazione sacra si fa immedesimazione fisica, esattamente come accade con i tableaux vivants dei Teatri 35, che trasformano le immagini in un atto performativo tramite la presenza fisica degli attori e la loro gestualità nello spazio”.

Il nucleo artistico di Teatri 35 è composto da Gaetano Coccia, Francesco Ottavio De Santis e Antonella Parrella.

Preludio al concerto, un momento divulgativo dal titolo “A spasso con Ciro cento milioni di anni fa”. Curato da Ornella Amore, paleontologa e docente Unisannio e da Romano Fistola, architetto, ricercatore e docente presso l’Università degli Studi Federico II di Napoli.