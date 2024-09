Accordo tra Governo e Regione Campania sui fondi europei di coesione

Foto by anci campania

La Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, ha sottoscritto a Palazzo Chigi l’Accordo per la coesione per la Campania con il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Questa intesa segue una stagione di schermaglie e frizioni tra la Regione ed il Governo.

L’Accordo – spiega Palazzo Chigi – consente di assegnare alla Campania un ammontare di risorse nazionali, tra Fondo di Sviluppo e Coesione (Fsc) 2021-2027 e Fondo di rotazione, pari a 3.478 milioni di euro per investimenti strategici per cittadini e imprese del territorio. La firma – rimarca la Presidenza del Consiglio – è l’esito di un percorso a ritmo serrato che ha visto le strutture della Presidenza del Consiglio, coordinate dal Ministro per le politiche di coesione, Raffaele Fitto, lavorare in sinergia con la Regione e le Amministrazioni centrali competenti per ciascuna materia, al fine di individuare le priorità progettuali, impegnandosi sulle tempistiche di realizzazione.

Proprio nell’ultimo giorno di operatività di Raffaele Fitto al governo, mentre è stato nominato vicepresidente esecutivo della Commissione Europea con deleghe alla coesione ed alle riforme, si chiude questo lungo braccio di ferro con la Regione Campania. Comincia ora il lavoro per impegnare e spendere tali risorse.